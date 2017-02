Nog steeds norovirus in Waterlandziekenhuis

Archieffoto Waterlandziekenhuis

PURMEREND - In het Waterlandziekenhuis in Purmerend kunnen nog steeds niet alle patiënten terecht vanwege het besmettelijke norovirus. Al is de opnamestop inmiddels niet meer van kracht.

Door Redactie Dagblad Waterland - 28-2-2017, 16:31 (Update 28-2-2017, 16:43)

In het ziekenhuis wordt momenteel een selectief opnamebeleid gevoerd. Alle patiënten kunnen er weer terecht, behalve mensen die maag- of darmklachten hebben, zoals hevig overgeven of diarree. Zij worden naar andere ziekenhuizen, zoals in Zaandam of Amsterdam-Noord, gebracht.

Patiënten die al in het Waterlandziekenhuis zijn en buikgriepklachten krijgen, worden op een aparte afdeling verpleegd.

Woordvoerder Janneke Scharloo: ,,Het is soms lastig te zien of iemand buikgriep heeft of is besmet met het norovirus, omdat de klachten vaak op elkaar lijken. Soms krijgen de patiënten naast buikgriep nog noro, omdat ze al kwetsbaarder zijn. Daarom doen wij extra voorzichtig en zijn de strenge hygiënemaatregelen nog van kracht.’’ H

et Purmerendse ziekenhuis is na enkele weken dus nog niet noro-vrij. Bij een van de twee besmette afdelingen is het virus nog aangetroffen, bij de andere niet meer. ,,Het virus heerst nog in de regio en wordt gemakkelijk overgedragen door bijvoorbeeld bezoekers, maar we zijn wel over de piek heen. We hebben het ergste gehad’’, zegt ze. Ook zijn de meeste werknemers weer beter, waardoor er weer meer patiënten opgevangen kunnen worden.

Risico’s

Het virus, dat ernstige diarree en braken veroorzaakt, is in de meeste gevallen niet gevaarlijk maar brengt wel risico’s met zich mee voor kwetsbare doelgroepen, zoals net geopereerde patiënten of verzwakte patiënten. ,,Daarnaast is het gewoon heel vervelend.’’

Door het selectieve opnamebeleid, de extra schoonmaakrondes en het apart verplegen van mogelijke noro-patiënten, verwacht het ziekenhuis dat het binnenkort weer vrij is van het virus.