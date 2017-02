Nachtje hotel voor bewoners asbestwijk Landsmeer

LANDSMEER - De bewoners van woningen met asbestvezels in Landsmeer moeten één nacht hun huis uit. Dat zegt woordvoerster Marieke Snel van wooncorporatie Eigen Haard.

Door Annette Snaas - 28-2-2017, 15:43 (Update 28-2-2017, 16:02)

Bij onderzoek in 120 huizen in de Gorteslootbuurt is tot nu toe op 36 vlieringen een asbestverontreiniging aangetroffen. De bron is een beschadigd afdekplaatje van een rookkanaal. De besmettingen zijn afgeplakt. Bewoners mogen hun vliering niet op. Op de meeste vlieringen liggen spullen opgeslagen.

Tot nu toe is één woning gesaneerd. De sanering duurt twee dagen. Mensen moeten...