College Purmerend: ’17,5 miljoen is echt genoeg voor sporthal’

Foto Wim Egas Wethouder Roald Helm is blij dat na heel wat jaren voorbereiding, eind oktober 2016 het startsignaal is gegeven voor de bouw van de multifunctionele sporthal.

PURMEREND - Het nu beschikbare budget van 17,5 miljoen euro is echt genoeg om de bouw van de multifunctionele sporthal aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend te voltooien.

Door Robert Jan van der Woud - 27-2-2017, 16:39 (Update 27-2-2017, 16:43)

Het college heeft dat door een extern bureau laten doorrekenen, nadat eind vorig jaar bekend werd dat er een gat van 1,3 miljoen euro zat in de begroting voor de bouw van het nieuwe sportcomplex.

Verschillende partijen in de gemeenteraad spraken toen hun zorgen uit of het krediet nu wel toereikend zou zijn. Dat is...