Purmerend ziet aantal inbraken verder afnemen

PURMEREND - Het aantal inbraken in Purmerend is de afgelopen jaren niet zo laag geweest als in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die door burgemeester Don Bijl aan de gemeenteraad zijn gestuurd.

Door Robert Jan van der Woud - 27-2-2017, 16:30 (Update 27-2-2017, 16:30)

Vorig jaar werden er 212 inbraken en diefstallen uit woningen gemeld bij de politie. In 2013 waren dat er bijna twee maal zo veel. Het aantal overvallen kwam in 2016 uit op acht, en dat komt overeen met het jaarlijks gemiddelde. Al was 2015 wat dat betreft...