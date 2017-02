’Enorme verandering’ na zoveelste arrestatie

SCHIPHOL/PURMEREND - Een Amsterdamse politieman, die in Purmerend woont, zag vlakbij zijn huis de Purmerender C.D. (24) drugs verkopen. Hij herkende de man en lichtte zijn collega’s van Waterland in. Op 24 juni 2015 vatte de politie D. in de kraag en hield hem aan met zestien wikkels met versneden cocaïne.

Door Jeannine Verhagen - 27-2-2017, 15:11 (Update 27-2-2017, 15:11)

De Purmerender gaf maandag bij de rechtbank op Schiphol toe dat hij een maand in drugs heeft gedeald. D. heeft een flink strafblad met geweld erop, maar de reclassering is nu...