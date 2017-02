63-jarige man aangehouden voor beroving in Purmerend

PURMEREND - Een 63-jarige man is zondagmiddag aangehouden voor een beroving van een 76-jarige vrouw op het Gildeplein in Purmerend.

Het slachtoffer had boodschappen gedaan toen zij rond kwart voor twee naar haar fiets liep. Zij deed haar boodschappen in de fietstassen en hing haar handtas even aan het stuur. De vrouw werd aangesproken door een man, waarna een andere man haar tas wegnam.

Het tweetal rende er vervolgens vandoor. Enkele getuigen renden achter de dief met de tas aan en wisten hem aan te houden. De 63-jarige man is overgedragen aan de politie en zit nog vast. De man die de vrouw aansprak wist te ontkomen.

Het 76-jarige slachtoffer heeft haar tas inmiddels weer terug.