Twee appartementen minder in bouwplan Monnickendam na bezwaar

MONNICKENDAM - In het voormalige gebouw van de Rabobank aan de Nieuwezijds Burgwal in Monnickendam komen niet negen, maar slechts zeven nieuwe appartementen. Dat heeft projectontwikkelaar Cornelis Mooij aan de gemeente Waterland laten weten.

Door Johan Moes - 27-2-2017, 14:44 (Update 27-2-2017, 14:44)

Het oorspronkelijk plan was om in het gebouw zeven nieuwe appartementen te realiseren en ook nog twee erbovenop. Die laatste twee appartementen zijn nu geschrapt uit het plan, aldus Mooij. Aanleiding zijn bezwaren van een buurtbewoonster, die bang was voor verlies van privacy door de twee appartementen bovenop...