Ruzie over kademuur Monnickendam: twee partijen, twee verhalen

MONNICKENDAM - Het herstel van de kademuur in Monnickendam ligt alweer een paar weken stil. Voor de tweede keer sinds met de klus is begonnen. Niemand gelooft er nog in dat het werk geklaard wordt voordat het terrassenseizoen volop losbarst. Over wat is er precies aan de hand aan de Monnickendamse Haven hebben betrokkenen elk een eigen verhaal.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 27-2-2017, 13:26 (Update 27-2-2017, 13:26)

De gemeente Waterland, de opdrachtgever, heeft diverse keren gemeld dat er sprake is van een conflict over geld. Aannemer H. van Steenwijk uit Amsterdam...