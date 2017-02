Vergadering Oud Edam bij te hoge opkomst afgeblazen

Archieffoto Ella Tilgenkamp Er is veel weerstand tegen het bebouwen van de Diaconietuin.

EDAM - De ledenvergadering van historische vereniging Oud Edam in De Swaen gaat dinsdagavond niet door als meer dan 150 leden zich melden.

Door Jacco van Oostveen - 27-2-2017, 11:19 (Update 27-2-2017, 11:19)

Dat heeft het bestuur van Oud Edam afgesproken met de beheerder van het kerkgebouw aan de Voorhaven. In De Swaen, sinds enkele jaren de vaste vergaderlocatie van de vereniging, is om veiligheidsredenen plek voor maximaal honderdvijftig mensen. Het bestuur houdt er rekening mee dat méér dan 150 leden zich dinsdagavond zullen melden, omdat er gestemd wordt over het wel of niet bebouwen van de Diaconietuin. De kwestie houdt de gemoederen binnen de vereniging al enige tijd bezig. Oud Edam telt negenhonderd leden.

Bij een te hoge opkomst wordt de vergadering, die om 20 uur begint, ter plekke afgelast en naar het voorjaar verplaatst. ,,Dan wijken we uit naar de Grote Kerk’’, zegt voorzitter Wim van den Essenburg. ,,Daar kunnen we nu ook terecht, maar in die kerk is geen verwarming en vergaderen in de kou willen we onze leden niet aandoen.’’

Uitwijken naar een andere locatie, zoals het Damhotel, was volgens de voorzitter op deze korte termijn niet mogelijk.