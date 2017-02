Prins Carnaval past goed op de Beemster

Foto Erik Rietman De Leutige Kerckhaenen genieten met volle teugen.

WESTBEEMSTER - Van het feestvieren met mensen met een beperking in Breidablick, door naar de stoute bingo en via de polonaise met de senioren in Middelwijck naar de kindermiddag in de Kerckhaen in Westbeemster. Prins Carnaval Kees Oudhuis van de Leutige Kerckhaenen uit Beemster heeft een vol programma dit weekend.

Door Debbie de Vriesd.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 26-2-2017, 19:07 (Update 26-2-2017, 19:07)

Deze zondagmiddag staat hij even te ontspannen, zoals hij het zelf noemt. De Prins Carnavalsoutfit is verruild voor een boerenkiel. Hij staat met de overige carnavalsleden en een groep andere Beemsterlingen in...