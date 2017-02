Inbreker aangehouden na Burgernetactie in Purmerend

PURMEREND - Een man is zondagmiddag aangehouden in Purmerend nadat hij een inbraak had gepleegd bij een woning aan de Gouwzeestraat. Een zoektocht via Burgernet bracht de politie op het spoor van de inbreker.

Een tip stelde de politie op de hoogte van de verblijfplaats van de inbreker, een flat aan de Citerstraat. De woning werd volledig omsingeld, waarna de inbreker kon worden aangehouden.