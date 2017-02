Brandweerstrijd Tromp Bokaal laatste voor korps Den Ilp

LANDSMEER - De brandweer van Den Ilp organiseert dit jaar de regionale brandweerwedstrijd om de Muus Tromp Bokaal op zaterdag 18 maart in Den Ilp. Het is de laatste maal dat de Ilper brandweervrijwilligers dit evenement organiseren, omdat de kazerne in Den Ilp per 31 maart dicht gaat.

Door Annette Snaas - 26-2-2017, 11:02 (Update 26-2-2017, 11:02)

De voorjaarswedstrijd is een jaarlijks evenement van de brandweervereniging Zaanstreek-Waterland. Hij staat open voor alle korpsen in de regio. Vorig jaar deden tien ploegen mee. Edam was winnaar. De vorig jaar gesloten post Oostzaan werd tweede.

De wedstrijd duurt de hele dag. ,,Wat de opdrachten zijn, maken we nog niet bekend’’, zegt postcoördinator Bob Wals van de brandweer Den Ilp. De Bokaal is genoemd naar Muus Tromp, de laatste vrijwillige brandweercommandant van Purmerend.