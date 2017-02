Asbestvezels in 31 woningen Landsmeer

LANDSMEER - In Landsmeer zijn tot en met afgelopen woensdag 89 zolders van de 120 huizen in de Gorteslootbuurt in Landsmeer op asbestvezels onderzocht. 31 woningen waren niet schoon. Dat blijkt uit de woorden van woordvoerster Marieke Snel van wooncorporatie Eigen Haard.

Door Annette Snaas - 25-2-2017, 19:47 (Update 25-2-2017, 19:47)

Bewoners van de 31 woningen mogen niet op de vliering komen. Hier zijn de zolders of de bron afgeplakt. De bron is een beschadigd asbest afdekplaatje van een rookkanaal. Eigen Haard is deze week gestart met sanering van de besmette...