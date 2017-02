Groenlinks keert terug in Landsmeer

Foto Ella Tilgenkamp Mathijs van Beusekom bij het Ratteneiland in Landsmeer.

LANDSMEER - Groenlinks in Landsmeer is terug. ,,De partij is zeker van plan om terug te keren in de gemeenteraad van Landsmeer’’, zegt Mathijs van Beusekom (39).

Door Annette Snaas - 25-2-2017, 19:44 (Update 25-2-2017, 19:44)

Mathijs van Beusekom, Yasmin Joenje, Jacobien van Boeijen en Jan van Steijn zijn de initiatiefnemers. Wie van hen kandidaat zal zijn voor de raadsverkiezingen in 2018, moet nog worden besproken, licht Van Beusekom toe.

Op de vraag waarom hij zich inzet voor terugkeer van de door gebrek aan belangstelling slapende partij, vertelt Van Beusekom: ,,Ik ben...