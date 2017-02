Bliksembezoek VNL op uitgestorven Dijk Volendam

VOLENDAM - Het is een bliksembezoek wat lijsttrekker Jan Roos van VNL deze zaterdagochtend aan Volendam brengt. Binnen een kwartier is hij alweer op weg naar een volgende afspraak. Het is nog maar de vraag of hij in deze korte tijd veel stemmen heeft binnengehaald in het vissersdorp.

Door Debbie de Vries - 25-2-2017, 13:21 (Update 25-2-2017, 13:21)

Het is een van die zeldzame momenten dat het vrijwel uitgestorven is op de Dijk in Volendam. Het slechte weer houdt zowel de Volendammers als de toeristen binnen bij de kachel.

Toch gaat Roos met...