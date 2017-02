Liam (4) uit Volendam had engeltje op schouder

Foto Ella Tilgenkamp Liam Keizer kan gelukkig weer lachen na zijn ongeluk op een zebrapad in Volendam.

VOLENDAM - ,,Eén stap naar voren en Liam was er niet meer geweest.’’ Twee dagen na de bijna fatale aanrijding van de vierjarige Liam op een zebrapad in Volendam zit de schrik er in huize Keizer nog goed in.

Door Jacco van Oostveen - 24-2-2017, 16:33 (Update 24-2-2017, 16:54)

William Keizer vermaakt zijn zoontje met een poppenspel, Liam lacht zijn tandjes bloot. De kleuter ligt op de bank, met onder zijn linkerbeen een kussentje. Om zijn voet zit blauw gips. De ’schade’ lijkt mee te vallen: een botbreuk in zijn linkervoet. Een...