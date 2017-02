Automobilist rijdt in bebouwde kom Purmer gemiddeld één kilometer te hard

PURMER - Op het deel van de Purmerenderweg in De Purmer dat in de bebouwde kom van Purmerend ligt, wordt niet veel te hard gereden. De gemiddelde snelheid van motorvoertuigen is 51 kilometer per uur, zo blijkt uit metingen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Door Johan Moes - 24-2-2017, 14:28

Dat zegt woordvoerder Marko Cortel van HHNK. Gedurende twee weken is de snelheid van het verkeer gemeten. Aanleiding daarvoor waren van klachten van bewoners dat de snelheid van het verkeer was toegenomen sinds de weginrichting is veranderd in...