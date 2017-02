Bagger op wei Landsmeer is gifvrij

LANDSMEER - De gestorte bagger op een weiland aan de Van Beekstraat in Landsmeer is niet verontreinigd. Dat meldt woordvoerster Debbie Tejares van de gemeente Landsmeer.

Door Annette Snaas - 24-2-2017, 10:17 (Update 24-2-2017, 10:17)

Buurtbewoner Marten Japenga uitte dit weekend op NH televisie zijn woede over de onaangekondigde baggerstort en vreesde voor mogelijke verontreiniging. De gemeente had hem niet op de hoogte gesteld. Wethouder Nico van Baarsen meldde in een reactie dat de communicatie met de betrokkenen gaten vertoonde.

Na een gesprek met Japenga onderzoekt de gemeente of het depot verder...