Moderne muziek na 25-jarig jubileum

PR foto De Kaaskapel is niet meer weg te denken van de Edamse Kaasmarkt.

EDAM - Wanneer men over de kaasmarkten in Edam spreekt, kan de naam van De Kaaskapel bijna niet ongenoemd blijven. De muziekvereniging uit Edam is al jaren onlosmakelijk verbonden met De Kaasmarkt en is een graag geziene gast op andere evenementen. De vereniging bestaat 25 jaar en organiseert daarom een evenement in strandpaviljoen het Strandbad Edam.

Door Mitchell Burger - 23-2-2017, 16:59 (Update 23-2-2017, 16:59)

Volgens voorzitter Petra de Jong en secretaris Tine Vink belooft het een gezellige dag te worden. De Jong: ,,We vieren het met verschillende verenigingen uit de...