Jongetje (4) aangereden op zebrapad in Volendam, automobilist rijdt door

VOLENDAM - Opnieuw is in Volendam een voetganger aangereden op een zebrapad. Ditmaal was het raak op de Burgemeester van Baarsstraat in Volendam. Het slachtoffer was een jongetje van vier jaar oud.

Door Internetredactie - 23-2-2017, 16:49 (Update 23-2-2017, 17:28)

Omstreeks 16.00 uur stak woensdag een vader met zijn vierjarige zoontje bij het zebrapad de straat over. Op dat moment kwam een witte bestelbus aanrijden. De bestuurder stopte niet voor het zebrapad, maar reed door. Hierbij werd het jongetje geraakt. Het slachtoffertje werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Zijn enkel zit inmiddels in het gips. Ook liep hij diverse schaafwonden op.

De bestuurder van het busje stopte niet bij de aanrijding, maar reed door. Zijn identiteit is niet bekend geworden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en vraagt getuigen zich te melden.

Afgelopen week werd ook al een persoon aangereden op een zebrapad in Volendam. Dat ongeluk kende een dodelijke afloop.