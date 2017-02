Hobrede wil graag glasvezel, in Oosthuizen meer twijfels

OOSTHUIZEN - Het gaat goed met de aanmeldingen voor glasvezel in Zeevang. De stichting ZeevangNet moet ervoor zorgen dat voor eind maart 55 procent van de inwoners een abonnement heeft afgesloten.

Door Debbie de Vries - 23-2-2017, 16:41 (Update 23-2-2017, 16:41)

Dat is een van de voorwaarden die het bedrijf E-fiber stelt om het snelle netwerk te aan te leggen. Deze partij investeert vier miljoen en wordt eigenaar, de stichting ZeevangNet gaat het netwerk beheren

,,We liggen op koers’’, vertelt Jan Willem Tellegen van ZeevangNet. De afgelopen weken is er in iedere kern in Zeevang een informatieavond geweest. De bijeenkomsten werden veelal goed bezocht. ,,In Oosthuizen waren er bijvoorbeeld 180 mensen, maar ook in de andere kernen zat de zaal goed vol. We hebben gemerkt dat er nog veel vragen zijn, het is voor ons nu belangrijk om alle onzekerheid bij mensen weg te nemen.’’

In Hobrede stond de teller al snel boven de 55 procent. In de andere kernen moet er harder aan getrokken worden, zeker in Oosthuizen waar het huidige netwerk een normale snelheid heeft. Toch is het ook belangrijk om de mensen uit Oosthuizen mee te krijgen, om aan de voorwaarden van E-fiber te voldoen. ,,Dit is een unieke kans, we hebben geen ander aanbod van een bedrijf dat glasvezel wil aanleggen in dit gebied. Het is goed voor de regio als er een glasvezelnetwerk ligt, zeker economisch. In het buitengebied kunnen mensen hun werk niet doen omdat het internet simpelweg te traag is. Denk aan bijvoorbeeld boerenbedrijven die iedere dag bedrijfsgegevens moeten doorgeven.’’

De stichting ZeevangNet gaat de komende weken nog flink campagne voeren. ,,We willen alle twijfels wegnemen.’’ Twijfels zijn er bij sommigen over de kosten van de aanleg. Mensen zijn bang dat die deels op hun eigen bordje komen. Ook zijn ze bang dat hun tuin overhoop wordt gehaald als de kabels worden getrokken. Tellegen zegt dat van beide geen sprake is. ,,Wel is het zo dat mensen een ander e-mailadres moeten aanmaken, behalve als ze nu bij Gmail of Hotmail zitten. We organiseren straks inloopspreekuren waar mensen terecht kunnen voor hulp.’’