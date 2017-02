Lijdensweg uitgebeeld in Volendam

Foto Ella Tilgenkamp De kruiswegwandeling trok vorig jaar veel bezoekers aan.

VOLENDAM - Wat betekent vandaag de dag de lijdensweg van Jezus Christus voor ons? Het is de vraag die centraal staat bij de tweede editie van de kruiswegwandeling in Volendam.

Door Mitchell Burger - 23-2-2017, 16:22 (Update 23-2-2017, 16:24)

Van 1 maart tot en met tweede paasdag hangen veertien kruiswegstaties - schilderijen die de lijdensweg van Jezus uitbeelden - op verschillende locaties in en rond de oude kom van het vissersdorp.

,,Het is een eigentijdse wandeling die mensen laat nadenken over het leven’’, vertelt mede-organisator Margreeth de Wit. ,,Bij ieder schilderij staat een kort stukje tekst, een gedachte. Deze gedachten zijn van toepassing op het dagelijkse leven. Want het is nog steeds zo dat mensen soms onterecht veroordeeld worden. Het is de bedoeling dat de bezoekers gaan nadenken en zich zo bewust worden van het leven.’’

De veertien schilderijen stonden lange tijd te verstoffen op de zolder van Henk Kras, nadat de voorzitter van FC Volendam de grond onder de voormalige Kruispuntkerk had opgekocht. Pas nadat De Wit tijdens een vakantie in Nancy met haar man Cees een soortgelijke kruiswegwandeling liep, ontstond het idee om dit evenement ook in Volendam op te zetten. Inmiddels zijn de voorbereidingen van de tweede kruiswegwandeling in volle gang. Op de eerste editie kwamen vorig jaar ongeveer 2.500 belangstellenden af. De Wit: ,,Dit jaar hopen we mensen uit heel Nederland aan te spreken. Op die manier willen wij laten zien dat Volendam meer te bieden heeft dan alleen de Dijk.’’

Zanger Jan Smit en CDA-politica Mona Keijzer openen de kruiswegwandeling op 1 maart om 13.30 uur in de Sint Vincentiuskerk. De wandeling begint bij Hotel Spaander, waar ook een routebeschrijving opgehaald kan worden, en leidt de deelnemers langs bijzondere locaties als het stadion van FC Volendam en het Volendams Museum.