Zuiderwouders verliezen zaak over afdak

HAARLEM/WATERLAND - De bestuursrechter in Haarlem heeft het verzoek afgewezen van Zuiderwouders die naar de bestuursrechter waren gestapt, omdat ze het niet eens zijn met een bouwvergunning van de gemeente Waterland.

Door Jeannine Verhagen - 23-2-2017, 14:46 (Update 23-2-2017, 14:46)

Volgens hen is die gemeente laks geweest bij het geven van informatie over het bouwplan van hun buren, die een afdak achter hun huis willen bouwen. De rechter gaf de klagers op alle punten ongelijk en het besluit van de gemeente hoeft wat haar betreft niet over te worden gedaan.

De eis van de klagers dat de bouw van het afdak voorlopig niet doorgaat en dat de vergunning wordt aangepast, deed de rechter van de hand. Volgens de rechter is alles volgens de regels verlopen. De buren gaven tijdens de zitting aan dat ze de kadastrale grens van hun buren willen respecteren.