’Alleen jonge asielzoekers delen huis’

PURMEREND - Het is meestal niet mogelijk om meerdere asielzoekers die in Purmerend worden gehuisvest, bij elkaar in één woning te zetten. Het college schrijft dat in antwoord op schriftelijke vragen van de Stadspartij.

Door Robert Jan van der Woud - 22-2-2017, 17:32 (Update 22-2-2017, 17:32)

Die vindt dat het huisvesten van statushouders een te grote druk zet op de toch al krappe Purmerendse woningmarkt. Eerder drong fractievoorzitter Bert Meulenberg er bij het college al op aan om de urgentie voor vluchtelingen te schrappen. Daartoe waren burgemeester en wethouders niet bereid. Nu wil hij...