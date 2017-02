Hitler-cartoon valt verkeerd in Volendam

De bewuste illustratie gemaakt door Martyn F. Overweel

VOLENDAM - Een cartoon in de Volkskrant van woensdag waarop een gezin in Volendammer klederdracht is afgebeeld met Hitler-gezichten is verkeerd gevallen bij Volendammers.

Door Redactie Waterland - 22-2-2017, 16:22 (Update 22-2-2017, 17:21)

Het artikel in de Volkskrant bij de cartoon gaat over buitenlandse journalisten die naar Volendam, Urk en Almere komen om te kijken wat het ‘PVV-effect’ is. In het artikel wordt beschreven hoe de internationale pers naar Nederland en Geert Wilders kijken.

Burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam heeft contact opgenomen met plv. hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant om aan te geven dat het beeld wat de cartoon schetst zowel Nederland als Volendam onrecht doet. Het college is van mening dat de Volendammer gemeenschap hiermee volstrekt onnodig als een negatieve karikatuur wordt neergezet. De plv. hoofdredacteur heeft in het telefoongesprek met de burgemeester aangegeven dat de cartoon niet bedoeld was om Volendammers te ver- of beoordelen; het verhaal gaat ook niet over hen, aldus de plv. hoofdredacteur. Hij betreurt dat het zo is overgekomen en heeft daar ook excuses voor gemaakt.

De plaatselijke VVD-fractie noemt het onsmakelijk dat inwoners van Volendam worden afgebeeld als Hitlers. ,,Hiermee worden al onze inwoners weggezet als fascisten en dat is niet bepaald normaal'', zo laat de partij in een schriftelijke reactie weten.

,,Wij vinden het onsmakelijk dat onze inwoners hiermee allemaal in een zeer foute hoek worden gedrukt. Ook die mensen die nooit voor een camera hebben gestaan. Wij vinden niet dat mensen die zich zorgen maken over de komst van vreemdelingen, de immigratiestroom en of Nederland nog wel Nederland blijft moeten worden weggezet als racisten. Integendeel, we moeten die zorgen serieus nemen zonder te vervallen in de negativiteit en bitterheid van Geert Wilders. Die bovendien niet met oplossingen komt.''

Tekenaar Martyn F. Overweel die de afbeelding in opdracht van De Volkskrant maakte, zegt dat het niet over Volendammers gaat, maar over Nederland. ,,Het is een overdrijving. In het artikel gaat het over Almere en Volendam. Als ik dan moet gaan tekenen, kies ik voor Volendam, want hoe teken je een Almeerder? Maar door Volendamse klederdracht te tekenen, gaat het gelijk over het beeld dat buitenlanders van Nederland hebben.''

De illustrator stelt dat hij zijn idee voor deze tekening eerst heeft voorgelegd aan De Volkskrant. ,,Want ik zoek nog wel eens de grenzen op en het komt voor dat ik te ver ga. Maar di9t vonden ze een goed plan.'' Volgens Overweel is zo'n drie keer eerder een tekening van zijn hand geweigerd door De Volkskrant. ,,En dat in de tien jaar dat ik voor ze werk, dus het valt best mee.''

Overweel heeft zelf ook al boze mails uit Volendam gekregen. ,,In een van de mails staat 'Bedankt hoor, voor een hardwerkende gemeenschap in een verkeerd daglicht plaatsen. Je zult wel lekker slapen vannacht. En in een andere mail vraagt een Volendammer om uitleg omdat de cartoon hem bezighoudt. Ik heb nog geen uitleg gegeven, want ik heb een deadline voor een andere tekening en misschien moet De Volkskrant dat ook wel doen en niet ik.''