Vuurwerkvandaal (13) uit Edam opgespoord via Instagram

Een 13-jarige jongen uit Edam is dinsdagavond opgepakt door de politie voor het afsteken en bezit van illegaal vuurwerk en het plegen van vernielingen. De politie was hem op het spoor gekomen door zijn foto’s en filmpjes op Instagram.

Agenten kwamen een foto tegen van een zelfgemaakte vuurwerkbom op een open Instagram account en besloten nader onderzoek te verrichten. Op het account werden diverse filmpjes gevonden waaronder één waarop te zien is hoe een persoon vermoedelijk illegaal vuurwerk afsteekt. Omdat één van de agenten dacht de persoon op het filmpje te herkennen, besloot de politie een huisbezoek te brengen bij de jonge Edammer.

De jongen bleek inderdaad de persoon die te zien is in het filmpje. De vuurwerkbom werd samen met ander vuurwerk aangetroffen in de woning. Het vuurwerk is in beslag genomen en ook de telefoon werd afgepakt. De jonge Edammer moest mee naar het politiebureau voor verhoor.