Versterking Markermeerdijk vier maanden in de wacht

UITDAM - De plannen voor de versterking van de Markermeerdijk bij Uitdam en Durgerdam zijn vier maanden in de wacht gezet. In die periode moet samen met bewoners en andere betrokkenen worden gezocht naar manieren van dijkversterking die op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen. Voor de dijk in Uitdam wordt een ’wijze man’ aangesteld die als een soort mediator de planvorming moet begeleiden en uiteindelijk een oordeel moet vellen.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 22-2-2017, 14:36 (Update 22-2-2017, 14:36)

Dat is het resultaat van overleg eerder deze week tussen minister...