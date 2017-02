Acht maanden cel voor drugsdealer uit Purmerend

ALKMAAR/PURMEREND - De 20-jarige A. uit Purmerend is dinsdagmiddag door de rechtbank in Alkmaar voor de handel in cocaïne en het bezit van een verboden alarmpistool veroordeeld tot een celstraf van acht maanden. Daarnaast moet de Purmerender bijna 26.000 euro betalen aan de Nederlandse Staat.

Door Frits Verhagen - 21-2-2017, 14:06 (Update 21-2-2017, 14:06)

Tegen A. was een jaar onvoorwaardelijke celstraf en de betaling van bijna 40.000 euro geëist. De rechtbank acht bewezen dat de jonge Purmerender tot november 2015 ruim een jaar lang in coke heeft gehandeld. De rechters gaan ervan uit dat hij in een jaar tijd ruim 1800 klanten heeft gehad die hij een halve gram cocaïne per keer leverde.

A. gaf twee weken geleden voor het eerst toe dat hij dealde. Hij zou dat hebben gedaan om zijn eigen drugsgebruik te kunnen betalen.

Met deze uitspraak is de Purmerender voorlopig nog niet van Justitie af. Hij zou vorig jaar tussen april en juni opnieuw cocaïne hebben gedeald in Purmerend. Die zaak komt later voor de rechter