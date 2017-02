Landsmeer in zee met nieuwe hotelaanjager

LANDSMEER - De gemeente Landsmeer gaat met Blauwhoed Projectontwikkeling in zee om een gegadigde te vinden die in de gemeente een hotel wil realiseren. Dat zei wethouder Nico van Baarsen naar aanleiding van vragen van André La Fontaine (PL) in de gemeenteraad.

Door Annette Snaas - 21-2-2017, 12:57 (Update 21-2-2017, 12:57)

Dat wekte verbazing omdat de wethouder oktober vorig jaar nog meldde dat de Metropoolregio een hotelaanjager in de arm zou nemen die ging zoeken naar geschikte bouwplaatsen voor hotels buiten Amsterdam. ,,Dat was gratis. Wat gaat ons nu een externe...