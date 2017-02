Oostzaan pleit voor behoud kazerne Den Ilp

OOSTZAAN/LANDSMEER - De gemeenteraad van Oostzaan wil de brandweerkazerne in Den Ilp open houden. ,,Sluiting betekent langere aanrijtijden en mogelijk gevolgen voor het snel bestrijden van een brand en andere ongevallen’’, blijkt uit de motie van de VVD die de raad heeft aangenomen.

Door Annette Snaas - 21-2-2017, 12:36 (Update 21-2-2017, 12:36)

De post Den Ilp in de gemeente Landsmeer moet op 1 april dicht. Het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland acht de post overbodig. Om dezelfde reden sloot vorig jaar de kazerne aan De Haal in Oostzaan.

De raad van Oostzaan pleit voor een proef met een snel interventievoertuig in Den Ilp. Dit is een kleine brandweerauto waarmee met twee brandweerlieden mag worden uitgerukt. Ook Landsmeer wil de kazerne als calamiteitenpost openhouden. De raad van Oostzaan vraagt zijn college nog deze maand met Landsmeer te gaan praten over een proef en de kosten daarvan.