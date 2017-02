’Kwestie Diaconietuin zorgt voor tweespalt in Edam’

Joop van Overbeek (rechts) met Cor Veth, buurvrouw Nan van Bekkum en Bert Creemers (vlnr) in de tuin.

EDAM - Het klinkt gek uit de mond van een makelaar, maar Joop van Overbeek ziet niets in woningbouw in de Diaconietuin. ,,Die afspraak is destijds ook gemaakt met degene van wie we de tuin kochten.’’

Door Jacco van Oostveen - 21-2-2017, 9:58 (Update 21-2-2017, 10:02)

Van Overbeek is één van de drie oud-voorzitters van Oud Edam die fel gekant zijn tegen het plan om zes huizen in het stadsparkje te bouwen. De makelaar was van 1979 tot 1995 bestuurslid van de vereniging en in 1989 de drijvende kracht achter de aankoop...