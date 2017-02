Jan Roos en Geert Wilders gaan naar Volendamse Dijk

Foto ANP 2015: PVV-leider Geert Wilders maakt een rondvaart op een visserschip in Volendam

VOLENDAM - PVV-lijsttrekker Geert Wilders en VNL-kopman Jan Roos zijn komende zaterdag in Volendam. Beide politici gaan flyers uitdelen in het vissersdorp. Dat bevestigt de gemeente Edam-Volendam.

Door Suzanne Jekel - 21-2-2017, 9:03 (Update 21-2-2017, 9:03)

Roos zal om kwart voor elf ’s ochtends beginnen aan zijn flyersessie op de Dijk, laat zijn campagneteam weten. Geert Wilders volgt om twaalf uur: hij zal ook op de Dijk zijn.

Recentelijk liet Jan Roos weten dat er volgens hem ’een tweestrijd’ aan de gang is in Volendam. In vorige verkiezingen stemde ongeveer een derde van de kiesgerechtigde bevolking daar op de PVV; standpunten tegen de Europese Unie en tegen de islam zijn er populair.

Maar volgens Roos zijn er steeds meer Volendammers die in Voor Nederland (VNL) een alternatief voor de PVV zien.

Om de komst van de twee politici zo goed mogelijk te laten verlopen wordt de Volendamse Dijk afgesloten voor verkeer, aldus de gemeente. Ook zullen er ’gepaste veiligheidsmaatregelen’ getroffen worden. Wat die maatregelen inhouden, wil de gemeente niet zeggen. Wel wil ze kwijt dat een groot deel van de beveiliging door de politieke partijen zelf wordt geregeld en dat de gemeente slechts helpt.

Volendamse gemeenteambtenaren zouden nog aan VNL hebben gevraagd het bezoek op een andere dag te plannen. Zij zouden genoeg te doen hebben met de komst van Wilders en nóg een bezoek van een landelijke politicus zou niet uitkomen. Maar Roos wil niet wijken.

Hoe lang beide lijsttrekkers in Volendam blijven is niet bekend.