Autobrand aan Karnstraat in Purmerend

PURMEREND - In de nacht van maandag op dinsdag is brand ontstaan in een auto geparkeerd aan de Karnstraat in Purmerend. Het voertuig raakte total loss.

De brand werd rond 01.00 uur ontdekt. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging.

De oorzaak van de brand kon nog niet worden vastgesteld, maar er is een sterk vermoeden van brandstichting. De auto zal in de loop van de dag worden onderzocht.