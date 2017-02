Gratis parkeren voor deel Waterlandlaan

PURMEREND - Het parkeren op de Waterlandlaan in Purmerend wordt voor een deel weer gratis. Het college hoopt zo iets te doen aan de parkeerdruk in omringende straten.

Door Robert Jan van der Woud - 20-2-2017, 16:58 (Update 20-2-2017, 16:58)

Met name de bewoners van de Katwoudestraat, Ilpendamstraat en Markerkade doen hun beklag over de hoge parkeerdruk in hun buurt. De werknemers van omringende bedrijven, veelal langs de Waterlandlaan, zetten hun auto neer op parkeerplaatsen die eigenlijk voor de bewoners zijn bedoeld. Ook bezoekers van die bedrijven zetten hun auto vaak in de woonwijk...