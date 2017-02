Plan voor brede school in Blauwe Morgenster Middenbeemster

MIDDENBEEMSTER - Er komt een brede school in Middenbeemster, als het aan het schoolbestuur van de Blauwe Morgenster ligt. Directeur Hans Lonnee is in gesprek met het college van Beemster om te kijken of dit haalbaar is en zo ja, op wat voor manier.

Door Debbie de Vries - 20-2-2017, 15:55 (Update 20-2-2017, 16:18)

Een deel van de huidige school is aan vervanging toe. Lonnee: ,,We hebben een permanent gebouw en een tijdelijk gebouw, we noemen dat zelf gekscherend de kartonnen lokalen. Die hebben een gebruiksduur van zo’n twintig jaar en daar zitten we bijna aan.’’

Er worden plannen ontwikkeld voor (gedeeltelijke) nieuwbouw. De bedoeling is om niet alleen lokalen te vervangen, er moet een multifunctionele accommodatie ontstaan. Daarin krijgen ook andere gebruikers ruimte, zoals de Kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en mogelijk ook de bibliotheek.

,,Bijzonder is dat wordt nagegaan of het mogelijk is een Juniorcollege aan De Blauwe Morgenster te verbinden. Dat zou betekenen dat kinderen de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs nog steeds les krijgen in Middenbeemster. Onder meer met Purmerendse Scholen Groep wordt nagegaan of dit mogelijk is. Als dit lukt, kunnen kinderen van 2,5 jaar tot 14/15 jaar op dezelfde plek blijven.’’

Lonnee vertelt dat de plannen nog niet concreet zijn. ,,We zitten in de ideevorming. Overleg met meer belangstellenden is gaande. Het college van de gemeente Beemster stimuleert een snelle ontwikkeling. Ik hoop dat we binnen enkele jaren daadwerkelijk kunnen beginnen. Ik moet nog vier jaar tot mijn pensioen, ik hoop dat ik de doorbraak mee ga maken.’’