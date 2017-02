’Fiasco dreigt bij verzwaring Markermeerdijk’

UITDAM - De versterking van de Markermeerdijk kan, als de huidige plannen doorgaan, net zo’n fiasco worden als het dijkversterkingsproject tussen Hoorn en Enkhuizen.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 20-2-2017, 15:37 (Update 20-2-2017, 15:37)

Met die waarschuwing komen Frank Spaargaren en Cees Vroege, twee ingenieurs die naam en faam hebben vergaard in de wereld van de waterbouw. Ze uiten hun zorgen in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.

Spaargaren en Vroege verwijzen naar de versterking van de Zuiderdijk, tussen Hoorn en Enkhuizen, waar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tussen 2007 en...