Voorzitter Oud Edam baalt van ’terreur’ voorgangers

Foto Holland Media Combinatie Wim van den Essenburg, met op de achtergrond de Diaconietuin.

EDAM - Wim van den Essenburg, voorzitter van de historische vereniging Oud Edam, is de ’terreur’ van drie van zijn voorgangers zat.

Door Jacco van Oostveen - 20-2-2017, 15:05 (Update 20-2-2017, 15:09)

Dat schrijft hij in een ingezonden brief in de Stadskrant, naar aanleiding van het spandoek dat de oud-voorzitters Joop van Overbeek, Cor Veth en Bert Creemers hebben opgehangen als protest tegen de mogelijke bebouwing van de Diaconietuin in Edam. Volgens Van den Essenburg zijn de drie mannen altijd overal tegen. Die houding heeft de stad onder andere een parkeerterrein aan de Singelweg gekost, stelt hij.

De leden van Oud Edam stemmen op 28 februari over het bebouwen van de Diaconietuin met zes woningen.