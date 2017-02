30 uur schoffelen voor heftige vechtpartij na zoen in de kroeg

ALKMAAR/LANDSMEER - Een 36-jarige vrouw uit Landsmeer moet voor straf 30 uur werken, omdat zij 6 augustus vorig jaar een plaatsgenote bewusteloos heeft geslagen. De Alkmaarse politierechter Hazeu veroordeelde haar tot een werkstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Door Frits Verhagen - 20-2-2017, 13:25 (Update 20-2-2017, 14:04)

Het slachtoffer zag dat haar vriend en de vrouw in een café elkaar vol op de mond zoenden. Zij pikte dat niet en sloeg haar vriend op zijn hoofd.

De vrouw liep boos het café uit maar kreeg daarbij Tamara B. achter zich aan. Die wilde opheldering over de klap maar wist niet dat de vrouw zijn vriendin was. Er ontstond direct een heftige vechtpartij, waarbij het slachtoffer in haar gezicht werd gestompt. Bovendien werd haar keel dichtgeknepen en werd er aan haar haren getrokken. De vrouw raakte enkele malen bewusteloos.

Haar vriend zag het allemaal gebeuren en schoot zijn vriendin te hulp. Hij gaf B. meermalen een trap tegen haar hoofd. Ook zij verloor het bewustzijn. De vrouw liep verder een neuswond op en kaakletsel. Tamara B. deed aangifte van poging tot doodslag. Het onderzoek in die zaak loopt nog.

Tamara B. verklaarde dat zij nog veel last heeft van het incident. Zij loopt bij een psycholoog en psychiater. De vrouw zei spijt te hebben van wat ze de andere vrouw heeft aangedaan. „Ik heb haar mijn excuses aangeboden.”

Ook deze vrouw heeft lang hinder ondervonden van het voorval, zo heeft ze verklaard. Het slachtoffer diende een schadevergoeding in van 800 euro, omdat de scooter van haar en haar vriend beschadigd raakte bij de vechtpartij.

Officier van justitie Jeannine Toe Laer vond dat die vergoeding niet moest worden toegekend, omdat het om een mishandeling ging en niet om een vernieling van een scooter. De aanklaagster vond dat B. de zaak volledig verkeerd heeft aangepakt. „U had zich nergens mee moeten bemoeien.” Zij eiste een werkstraf van 60 uur waarvan 30 uur voorwaardelijk.

Advocaat Henk Kersting vond dat het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk moest worden verklaard, omdat het de zaak totaal verkeerd heeft aangepakt. Hij stelde dat zijn cliënte zeer ernstig gewond is geraakt, maar dat Justitie dat zeer laks heeft opgepakt. Ook zou de politie haar hebben geadviseerd om de aangifte in te trekken. Buiten dat vond de raadsman dat er sprake was van noodweer.

Politierechter Hazeu verwierp de verweren van de advocaat en verklaarde Tamara B. schuldig.