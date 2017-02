Museum Betje Wolff in Middenbeemster werkt aan film over leven schrijfster

Foto Ella Tilgenkamp In de film stelt schrijfster en actrice Bregje Hofstede vragen aan vrijwilligers van het museum.

MIDDENBEEMSTER - ,,Camera en…actie.’’ Zaterdag was het Museum Betje Wolff het decor voor een nieuwe film over de achttiende-eeuwse schrijfster uit de Beemster. Als die film af is, moet hij meer mensen naar het museum trekken.

Door Suzanne Jekel - 19-2-2017, 19:52 (Update 19-2-2017, 19:52)

In de kamer met uitzicht op de tuin zit regisseur Paul Kramer wat hete soep met spaghettisliertjes en gehaktballen te slurpen. Het is pauze. Vanaf tien uur vanochtend is hij bezig geweest met draaien. Cameraman Martijn Tervoort zit twee stoelen verder en eet een broodje. In...