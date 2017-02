Recensie: Beemster toch los bij internationale Jazzkia

Ze trekt de hele wereld over en stond al op grote jazzpodia en -festivals. Toch maakte Saskia Laroo ruimte in haar agenda om in Onder de Linden op te treden. Dat deed ze met haar jazzkwartet Jazzkia.

Door Faralda Houthuijsen - 19-2-2017, 19:36 (Update 19-2-2017, 19:46)

De middag begint enigszins mat. Laroo tast haar publiek af en de band heeft enkele maten nodig om de juiste toon te zetten. Het publiek kijkt de kat uit de boom en komt pas na de pauze echt los. Rustige eigen composities moeten het ijs...