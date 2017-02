In slaap gevallen man rijdt met auto de sloot in

PURMEREND - Een man is zondagochtend met zijn auto in het water langs de A7 gereden. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afrit naar Weidevenne.

Door Internetredactie - 19-2-2017, 8:58 (Update 19-2-2017, 9:03)

De man raakte ook een nog een bewegwijzeringsbord in de berm.

De bestuurder van deze auto was in slaap gevallen achter het stuur, nadat hij nachtdienst had gehad. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De auto is opgehaald door een bergingsdienst.