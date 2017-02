Marcel Kapteijn kiest beste portret in Purmerendse versie ’Sterren op het doek’

Foto Ella Tilgenkamp

PURMEREND - De keuze viel niet mee en uiteindelijk gaf een bril de doorslag. Want alleen daarmee kon Marcel Kapteijn de details onderscheiden van het schilderij dat hij het mooist vond. Zaterdag koos de zanger van Ten Sharp het winnende kunstwerk van de lokale versie van Sterren op het doek. Tekenaar Rosalie Krijl was de winnaar.

Door Suzanne Jekel - 18-2-2017, 19:07 (Update 18-2-2017, 19:07)

In oktober vorig jaar kwamen er zo’n tien kunstenaars bijeen in theater de Purmaryn om daar Marcel Kapteijn vast te leggen. Iedereen deed dat op zijn eigen manier: met pen, potlood, klei of ijzerdraad.

Het schilderij van Krijl is een realistisch portret waar heel subtiel de teksten van liedjes doorheen geschreven zijn. Wie goed kijkt -vandaar dat Kapteijn zijn bril nodig had- ziet delen krantenpapier over Kapteijns gezicht lopen. ,,Hij heeft geen polijst gezicht en dat wilde ik benadrukken door het gebruik van grove kranten.’’ Krijl won 250 euro. ,,Heel veel geld voor een student’’, lachte ze.