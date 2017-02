Dertig extra plekken bij schuin parkeren in centrum Monnickendam

MONNICKENDAM - Aan de Nieuwezijds Burgwal in het centrum van Monnickendam kunnen dertig extra parkeerplekken worden gerealiseerd als auto’s niet meer achter elkaar worden gestald, maar schuin naast elkaar. Daarmee zou het parkeerprobleem in dat deel van het centrum goeddeels worden opgelost.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 18-2-2017, 18:22 (Update 18-2-2017, 18:22)

Dat zegt het CDA in Waterland, dat in de gemeenteraad met een voorstel komt van die strekking. Aanleiding daarvoor zijn klachten van buurtbewoners over de parkeerdruk en de angst dat die alleen maar nog groter wordt als er nieuwe appartementen...