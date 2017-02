Auto rijdt door na aanrijding vrouw (69) in Middelie

Foto: ANP

MIDDELIE - De politie is op zoek naar de bestuurder van een voertuig die verantwoordelijk is voor de aanrijding van een vrouw (69) in Middelie. Het slachtoffer is aangereden terwijl ze haar honden aan het uitlaten was.

Door Internetredactie - 17-2-2017, 22:43 (Update 17-2-2017, 22:43)

Ze werd van achteren aangereden, de auto reed vervolgens door. De vrouw raakte gewond en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is niet bekend om wat voor auto het precies gaat. Waarschijnlijk heeft het voertuig schade opgelopen door de aanrijding, zegt een woordvoerder van de politie.

“Dus als mensen een auto zien staan die opeens schade heeft, willen wij graag meer weten.”