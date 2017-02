Raadsleden Landsmeer: ’Verslag gemeentesecretaris is vals’

LANDSMEER - ,,Niet ík heb de griffier geïntimideerd, de gemeentesecretaris heeft mij geïntimideerd.’’ Dat zegt Debby Mulder, raadslid van Landsmeer, over de beschuldiging in een verslag van gemeentesecretaris Paul Menting aan de werkgeverscommissie griffier.

Door Annette Snaas - 17-2-2017, 17:44 (Update 17-2-2017, 17:44)

Menting meldde in juni 2016 dat Mulder griffier Eva van der Voorde na afloop van een vergadering intimiderend had bejegend en vroeg de werkgeverscommissie hier tegen op te treden. Mulder vindt het kwalijk dat de commissie nooit wederhoor heeft gepleegd. ,,De vraag die ik de griffier stelde was...