Raadslid Van Damme legt winkeldief aan de ketting

Archieffoto Ernst van Damme.

PURMEREND - Het Purmerendse raadslid Ernst van Damme heeft donderdag meegeholpen een winkeldief aan te houden.

Door Robert Jan van der Woud - 17-2-2017, 17:20 (Update 17-2-2017, 17:43)

De man had toegeslagen bij een drogisterij in winkelcentrum Weidevenne, waar hij er met twee flessen parfum vandoor was gegaan.

Winkelpersoneel en getuigen, waaronder het raadslid, zetten de achtervolging in en wisten de winkeldief in de kraag te grijpen. Met behulp van een fietsketting wisten Van Damme en de andere getuigen de dief in bedwang te houden, waarna hij aan de politie werd overgedragen.