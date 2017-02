Leerlingen in Waterland naar huis door lerarentekort

MIDDENBEEMSTER - Directeur Hans Lonnee van basisschool de Blauwe Morgenster in Middenbeemster luidt de noodklok over het tekort aan invalleerkrachten. Lonnee vreest dat de school in de toekomst steeds vaker klassen naar huis moet sturen omdat er niemand beschikbaar is om les te geven.

Door Debbie de Vriesd.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 16:35 (Update 17-2-2017, 16:35)

Dat is het afgelopen half jaar al een paar keer gebeurd, tot grote onvrede van de ouders. Lonnee: ,,Ik begrijp dat het soms heel slecht uitkomt als de kinderen opeens vrij zijn. Wij doen er echt alles om...