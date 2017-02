Hans Krieger: ’Niets doen is geen optie’

Foto Wim Egas Hans Krieger wil ook op de Brantjesoever de hoogte in. Bekijk Fotoserie

PURMEREND - ,,Niets doen is geen optie.’’ Voor wethouder Hans Krieger is de opdracht voor de komende twintig jaar duidelijk. ,,We moeten sneller en intensiever en hoger bouwen om aan de vraag te voldoen.’’

Door Robert Jan van der Woud - 17-2-2017, 15:37 (Update 17-2-2017, 15:37)

Het jaar 2040 klinkt heel ver weg. Maar onder het motto ’regeren is vooruitzien’ heeft de Metropoolregio Amsterdam waartoe ook Purmerend behoort, het stipje aan de horizon al goed in het vizier. In de hele regio rond Amsterdam zijn de komende ruim twee decennia zo’n 250.000 extra woningen...