Hoger bouwen binnen Purmerend

PURMEREND - Er moet in Purmerend hoger worden gebouwd. Dat is de enige manier om aan de vraag aan woningen te voldoen. Dat is de overtuiging van de gemeente.

Door Robert Jan van der Woud - 17-2-2017, 15:34 (Update 17-2-2017, 15:34)

Tot 2040 is er in Purmerend behoefte aan 10.000 extra woningen. Het gaat niet lukken om die op de gebruikelijke wijze te bouwen, is de overtuiging van wethouder Hans Krieger. ,,Die ruimte is er niet. Binnen de gemeente kunnen we er hoogstens 2500 woningen bij bouwen.’’ Voor de resterende behoefte van 7500 woningen...