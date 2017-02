Oud-voorzitters Oud Edam tegen bebouwen Diaconietuin

Foto Ella Tilgenkamp Vlnr: oud-voorzitters Bert Creemers, Cor Veth en Joop van Overbee.

EDAM - ’Hier bouwen wordt rouwen’, staat in koeienletters op een spandoek aan het hek van de Diaconietuin in Edam.

Door Jacco van Oostveen - 18-2-2017, 10:22 (Update 18-2-2017, 10:58)

Een groot aantal leden van Oud Edam - onder wie de oud-voorzitters Bert Creemers, Cor Veth en Joop van Overbeek - is fel tegen de bouw van zes kleine woningen in het stadsparkje aan de Voorhaven, dat sinds 1990 in bezit is van de historische vereniging.

Andere leden zien woningbouw als een manier om geld te generen. Geld dat besteed kan worden aan het verfraaien van de tuin en langdurig onderhoud. Tegenstanders vrezen een grove aantasting van de historische waarde.

Op 28 februari stemmen de leden van Oud Edam over de toekomst van de tuin.